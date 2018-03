Real Madrid não desiste de Ronaldinho O Real Madrid disfarça, mas não desistiu de contratar Ronaldinho Gaúcho. O craque do Paris Saint-Germain pode juntar-se a Roberto Carlos, Figo, Zidane, Ronaldo e Beckham a partir da temporada de 2004-05. A informação, negada em Madri, é confirmada em Paris, pelos dirigentes do clube francês. "Temos propostas do Real e do Barcelona", garantiu nesta terça-feira Francis Graille, presidente do PSG. A oferta do Real seria de US$ 45 milhões, com um terço desse valor pago antecipadamente, como sinal e para fechar negócio. Já o Barça investiria quantia semelhante, mas parte em dinheiro e o restante na cessão de alguns jogadores. Graille, no entanto, nega interesse do Manchester United, que apostaria em Ronaldinho Gaúcho para compensar a saída de Beckham. "A única coisa que existiu com o Manchester foi uma conversa de 30 segundos com um dirigente, e mesmo assim por cortesia", disse. Graille pretende esclarecer ainda nesta quarta-feira qual a intenção do Manchester e adiantou o preço: US$ 58 milhões. "Então, podemos fechar negócio", avisou. Roberto Assis, irmão e procurador do campeão do mundo, esfrega as mãos e espera que saia acordo, com quem quer que seja. Ronaldinho passa férias no Brasil e, em princípio, deve reapresentar-se ao PSG no dia 10. O Barcelona trata de cercar-se. O goleiro turco Rustu foi apresentado nesta terça-feira e a nova diretoria avisou que pode pagar US$ 30 milhões para tirar Emerson da Roma. Os italianos andam sem dinheiro e não devem fazer objeção, se os catalães aparecerem com dinheiro vivo. Já Djalminha pode fazer caminho de volta. O La Coruña estuda proposta para despachá-lo para o Vasco.