Real Madrid não renovará contrato com David Beckham O montenegrino Pedja Mijatovic, diretor esportivo do Real Madrid, afirmou nesta quarta-feira que o clube não renovará contrato com o meio-campo inglês David Beckham, que vem tendo poucas chances no time. O compromisso de Beckham vai até o próximo mês de junho. Contratado como uma das grandes estrelas do elenco, ele foi perdendo espaço desde a contratação do técnico italiano Fabio Capello. Mijatovic disse ainda que o meia italiano Antonio Cassano, que teve problemas com Capello ao longo da temporada, pode deixar a equipe e acertar com a Inter de Milão ainda em janeiro. O presidente da equipe italiana, Massimo Moratti, desmentiu na terça-feira o interesse pelo jogador. Em declarações a um canal de televisão italiano, Mijatovic explicou que a equipe está apenas "atravessando uma crise de resultados", mas confia na capacidade de Capello, contratado por seu talento para "resolver este tipo de problema".