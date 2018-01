Real Madrid nega que Ronaldo vá sofrer cirurgia no joelho O Real Madrid negou que o atacante Ronaldo vá passar por uma cirurgia no joelho esquerdo. Em comunicado divulgado em sua página na Internet, nesta quinta-feira, o clube informou que os médicos do clube simplesmente recomendaram repouso ao brasileiro. "Ronaldo voltou do Mundial com dores no joelho esquerdo, o que o levou a ser examinado pelos médicos do Real. Assim, pedimos ao jogador para descansar para preservar também o tendão do joelho direito. Os médicos do clube entraram em contato com o doutor José Luiz Runco, da seleção brasileira, para a análise dos testes realizados em Madri voltados à avaliação das condições dos joelhos. Para o momento, uma cirurgia está descartada", informou o Real Madrid. Nesta quarta-feira, Runco disse que Ronaldo vinha sofrendo de dores nos joelhos, causadas por uma calcificação da tíbia (que fica logo abaixo do joelho), e que uma cirurgia seria necessária para a remoção dos depósitos de cálcio. "No final da Copa, ele me disse que iria aproveitar as férias para fazer a cirurgia. Ele sente dores há oito meses e, de vez em quando, sente incômodo", afirmou Runco. Ronaldo está em férias na Europa, com a família. A próxima partida do Real Madrid está marcada para o dia 12 de agosto, contra a equipe norte-americana do Salt-Lake, nos Estados Unidos.