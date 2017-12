Real Madrid: o mito chega aos 100 anos O tempo passa, a moda muda, mas algumas equipes mantêm prestígio inalterado. Poucas também chegam a 100 anos saudáveis, ricas, admiráveis, invejáveis e brilhantes. Os adjetivos são muitos, porém se encaixam, com justificado exagero, ao Real Madrid. O maior clube espanhol festeja o centenário na quarta-feira, dia 6, com o orgulho de apresentar-se como "o maior time da história", título que lhe foi conferido em uma das poucas decisões recentes da Fifa que não sofreram contestação. Leia mais no Estadão