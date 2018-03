Real Madrid oferece 25 milhões de euros por Quaresma

O Real Madrid ofereceu 25 milhões de euros mais o atacante Soldado ao Porto para ter o atacante Quaresma, que segundo a edição deste sábado do português "Diário de Notícias", defenderá o clube espanhol na próxima temporada. Segundo o jornal, o acordo entre os dois clubes já está praticamente fechado e o Real Madrid ainda estuda a possibilidade de oferecer mais um jogador à direção do Porto, para não ter que pagar toda a cláusula de rescisão de 40 milhões de euros estipulada no contrato de Quaresma. O "Diário de Notícias" lembra que o presidente do Porto, Nuno Pinto da Costa, prometeu a Quaresma que permitiria que, no final dessa temporada, ele se transferisse para outro clube. No entanto, a condição era o pagamento total da multa rescisória. De acordo com o jornal português, o valor de Soldado no mercado é de 12 milhões de euros, mas sua chegada ao Porto só faria sentido se o atacante argentino Lisandro López, artilheiro do Campeonato Português, deixasse o clube. Antes de chegar ao Porto, em 2004, Quaresma passou pelo Barcelona (2003-2004) e pelo Sporting Lisboa (2001-2003), clube onde foi revelado.