Real Madrid pagaria R$ 189 milhões por Cristiano Ronaldo

Com o anúncio do presidente do Real Madrid, Ramón Calderón, que a contratação do meia brasileiro Kaká é apenas um sonho distante, a diretoria do clube merengue agora volta suas atenções para o português Cristiano Ronaldo, do Manchester United. De acordo com notícia divulgada pelo jornal espanhol As, neste sábado, o Real Madrid estaria disposto a desembolsar nada menos que 70 milhões de euros (cerca de R$ 189 milhões) para contar com o atacante português, de apenas 22 anos. Tal valor seria tentador para o Manchester United, que tem o atleta sob contrato até o ano de 2012. Escolhido como sendo o terceiro melhor jogador do mundo pela FIFA, Cristiano Ronaldo declarou abertamente que sonha um dia jogar no Campeonato Espanhol, e que seu destino seria o Real Madrid, já que seria uma vontade que possui desde criança. No anúncio tradicional de fim de ano, o presidente do Real Madrid pediu calma à torcida e preferiu exaltar o atual elenco, uma vez que o clube merengue é o líder do Campeonato Espanhol e está classificado às oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Uefa. Ramón Calderón, inclusive, aumentou a premiação por atleta caso o clube conquiste a "tríplice coroa", ou seja, o Espanhol, a Liga dos Campeões e a Copa do Rei. O prêmio passou de 600 mil euros para 900 mil euros (aproximadamente R$ 2,4 milhões).