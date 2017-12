Real Madrid passa fácil pela Real Sociedad e abre vantagem no Campeonato Espanhol

A 20.ª rodada do Campeonato Espanhol foi perfeita para o Real Madrid. Depois de ver os principais concorrentes ao título tropeçarem, o time do atacante português Cristiano Ronaldo entrou em campo neste domingo e derrotou a Real Sociedad por 3 a 0, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Mais cedo, o Barcelona vacilou e ficou no empate com o Betis por 1 a 1, em Sevilha, enquanto que o Sevilla perdeu para o Espanyol por 3 a 1, em Barcelona. Com os resultados, o Real Madrid foi a 46 pontos, enquanto que os dois adversários ficaram com 42. E o time merengue ainda tem uma partida a menos no campeonato.

As equipes agora voltam a campo pelo Campeonato Espanhol no próximo final de semana. O Real Madrid visitará o Celta, em Vigo, no domingo. No mesmo dia, o Sevilla receberá o Villarreal. No sábado, o Barcelona enfrentará o Athletic Bilbao, no estádio Camp Nou.

O Real Madrid entrou em campo neste domingo para esquecer a fraca atuação no meio da semana, que custou a eliminação para o Celta nas quartas de final da Copa do Rei. Os torcedores também demonstraram impaciência com a equipe e sobrou para o lateral-direito Danilo. O brasileiro foi vaiado nos minutos iniciais por conta das más atuações nos últimos jogos. Contra o Celta, no empate por 2 a 2 da última quarta-feira, ele marcou um gol contra - o Real deu adeus ao torneio por ter perdido o jogo de ida por 2 a 1.

Com dificuldade para furar a retranca do adversário, a equipe anfitriã só conseguiu abrir o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. Cristiano Ronaldo tocou para Kovacic, que avançou e tocou na saída do goleiro Rulli. As coisas ficaram mais tranquila na segunda etapa. Logo aos seis minutos, Kovacic retribuiu o presente e deixou Cristiano Ronaldo na boa. O camisa 7 deu um leve toque na saída de Rulli e ampliou.

Sem poder de reação, a Real Sociedad ainda ficou com um jogador a menos após a expulsão de Iñigo Martínez. Com um a mais, o Real Madrid avançou em um rápido contra-ataque e deu números finais ao jogo com o gol do atacante Morata.