Real Madrid passará a aceitar pagamentos via bitcoin em tour no Bernabéu

O Real Madrid promete fazer uma importante renovação no mundo do futebol em 2018. O clube espanhol vai passar a aceitar a criptomoeda bitcoin como forma de pagamento para realizar o tour no seu estádio, o Santiago Bernabéu, a partir de fevereiro.

A novidade será possível graças a uma parceria com a empresa 13Tickets, que vai receber os pagamentos em bitcoin e depois vai repassar o valor para os merengues. Atualmente, uma entrada para realizar o tour no Bernabéu custa a partir de 18 euros (R$ 70).

Segundo o jornal espanhol As, o Atlético de Madrid está em negociações avançadas com a mesma empresa para oferecer o serviço no Wanda Metropolitano, estádio inaugurado recentemente pelo rival do Real. Atualmente, uma unidade do bitcoin está cotada em mais de R$ 50 mil.