Real Madrid pega Murcia para se manter na ponta do Espanhol

O Real Madrid enfrentará o Murcia neste fim de semana, em busca de uma vitória que assegure a liderança do Campeonato Espanhol, em uma rodada na qual o Barcelona recebe o Recreativo, e o Villarreal enfrenta o Almería. Veja também: Calendário e classificação O técnico do Real, Bernd Schuster, poderá contar com Van Nistelrooy em Murcia, mas precisará comprovar o estado físico de seus jogadores, que disputaram partidas com suas seleções nacionais ao redor do mundo. Já o técnico do Murcia, Lucas Alcaraz, afirmou que é preciso atuar com perfeição para derrotar o líder. O Barcelona, por sua parte, tentará no Camp Nou um bom resultado diante do Recreativo, em uma época de turbulências. Rijkaard espera que seus jogadores voltem em boas condições de seus compromissos internacionais, para que ajudem a equipe a buscar um resultado que a permita se manter próximo ao pelotão da frente. O Villarreal, segundo na tabela de classificação, recebe o Almería, equipe que ainda não encontrou na competição. O time vem se mostrando forte em casa, e chega como franco favorito ao confronto. O Valencia, que ocupa a quarta colocação, visita o Racing, tentando chegar mais próximo da liderança. O técnico da equipe, Ronald Koeman, poderá contar com a volta do meia brasileiro Edu, mas corre o risco de ficar sem Morientes, que se contundiu no joelho. Por sua vez, o Atlético de Madrid confia em seu artilheiro Diego Forlán para sair com os três pontos na partida com o Valladolid. Já o Zaragoza, que vem demonstrando grande instabilidade, recebe a visita do Getafe, equipe que vem em uma ascendente nas últimas rodadas, e que parece ter conseguido se afastar definitivamente da zona de rebaixamento.