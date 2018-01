Real Madrid perde amistoso no Japão O Real Madrid foi derrotado, nesta segunda-feira, pelo Tokyo Verdy (time da primeira divisão japonesa, por 3 a 0, em partida amistosa na cidade de Tóquio. Essa foi a primeira derrota do time espanhol na série de jogos pelos Estados Unidos e Ásia. Anteriormente, venceu Chivas Guadalajara (México) e Los Angeles Galaxy (EUA), nos Estados Unidos, e o Beijing (China), em Pequim. Os gols da equipe japonesa, que está em penúltimo lugar no Campeonato Japonês e contratou o treinador Oswaldo Alvarez, o Vadão, nesta semana, foram marcados pelo centroavante brasileiro Washington (ex-Atlético-PR), Daigo Kobayashi e Yamada. O Real Madrid contou com todos os seus astros, inclusive o atacante brasileiro Ronaldo, que fez sua segunda partida nesta pré-temporada. O técnico Wanderley Luxemburgo admitiu que a derrota veio por causa do cansaço dos jogadores - dois dias antes, a equipe venceu na China debaixo de muita chuva. ?Não há fatores externos para a derrota. Apenas o cansaço. Estamos cansados das viagens e jogamos sob muita chuva. Não sei a quantos por cento entramos em campo, mas a chuva atrapalhou nosso jogo habitual?, disse Luxemburgo, que terá novamente pouco tempo para a próxima partida. Na quarta-feira, também no Japão, o Real Madrid enfrentará o Jubilo Iwata, outro time da divisão principal japonesa.