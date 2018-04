Real Madrid perde e afunda na crise Nada deu certo para o Real Madrid, neste sábado, em Barcelona. O time voltou a fazer uma partida medíocre, perdeu para o Espanyol (1 a 0) e o técnico José Antonio Camacho já iniciou uma revolução, sacando alguns ?galácticos? da equipe titular. Prova de que a goleada sofrida para o Bayer Leverkusen (3 a 0), pela Liga dos Campeões, causou um estrago profundo. ?Gosto de ver meu time jogando futebol, e não é isso o que está acontecendo com o Real Madrid?, disse o treinador. Além de não poder contar com Figo e Zidane, contundidos, David Beckham e Raúl foram barrados. Beckham entrou apenas no início do segundo tempo, quando a situação já estava insustentável. Raúl, até então capitão, amargou os noventa minutos na reserva e parece perder espaço para Owen, que atuou boa parte do jogo ao lado de Ronaldo. Para piorar, o goleiro Casillas deslocou um dedo da mão durante o aquecimento e foi substituído às pressas por Cesar. Não demorou muito para perceber que não era o dia do Real Madrid. Aos 27, Samuel cometeu pênalti sobre Pochettino. Tamudo cobrou, Cesar defendeu, mas o juiz Vicente Lizondo mandou voltar, alegando invasão de Roberto Carlos. Na segunda tentativa, Cesar voltou a defender a cobrança de Tamudo. Onze minutos depois, aconteceu o inevitável. Jogada do Espanyol nas costas de Roberto Carlos e Maxi Rodríguez abriu o placar, após a defesa parcial de Cesar. No início do segundo tempo, o Real Madrid deu mostras de que poderia reverter a situação. Ronaldo arrumou um pênalti, aos 4. Mas a defesa do goleiro Kameni na cobrança do Fenômeno provou que nada daria certo ao Real. Os jogadores começaram a perder a paciência com mais um resultado negativo na semana e apelaram para as faltas. No total, foram quatro amarelos ? Helguera, Guti, Roberto Carlos e Casillas (no banco) ? e dois vermelhos (Samuel e Michel Salgado). ?Saímos para tentar a vitória no segundo tempo, criamos algumas oportunidades, mas não aproveitamos. O técnico é o responsável pelas derrotas e eu penso assim?, garantiu Camacho. Em Pamplona, o Osasuna venceu o Betis, por 3 a 2. Em Valencia, o atual campeão bateu a Real Sociedad: 3 a 1. Neste domingo, é a vez de dois candidatos ao título se enfrentarem. Com seis pontos e dividindo a liderança, Barcelona e Atlético jogam em Madri. Nem mesmo o fato de jogar longe do Camp Nou tira o favoritismo do Barça, ainda mais após a goleada sobre o Celtic (3 a 1), em Glasgow, pela Liga dos Campeões. ?Vencer em Madri seria muito importante para nos dar ainda mais confiança. Porém, jogaremos contra um rival de qualidade e que tem as mesmas condições de se isolar na liderança?, avisa Rijkaard. O técnico holandês repetirá a mesma equipe que garantiu o bom resultado na estréia da Liga dos Campeões. Belletti será mantido na direita, Deco no meio-de-campo e Ronaldinho Gaúcho no comando de ataque, ao lado de Giuly e Eto?o. Edmílson ficará como opção no banco de reservas. ?Em uma equipe que está jogando bem e ganhou três partidas consecutivas é muito complicado fazer mudanças. Estou preparado para aproveitar uma oportunidade?, reconhece o volante da seleção.