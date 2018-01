Real Madrid perde e se complica Jogando em Barcelona, o Real Madrid foi derrotado pelo Espanhol por 2 a 1, neste domingo, e desperdiçou a chance de manter a liderança isolada do Campeonato Espanhol. Agora, a equipe do brasileiro Roberto Carlos permanece 40 pontos ganhos, empatada com o Celta, que ganhou do Mallorca por 1 a 0 no sábado. O Real abriu o placar logo a 1 minuto de jogo, quando o atacante Raúl fez 1 a 0. Mas o Espanhol conseguiu a virada, com De Lucas, aos 33 do primeiro tempo, e Tamudo, aos 29 da segunda etapa. Mais quatro jogos foram disputados neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol: Malaga 1 x 1 Las Palmas, Betis 2 x 0 Valladolid, Osasuna 0 x 0 Zaragoza e Valencia 2 x 1 Athletic Bilbao.