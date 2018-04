Real Madrid perde mais uma no Espanhol O Real Madrid perdeu neste sábado mais um jogo pelo Campeonato Espanhol 2004/05: agora, foi por 2 a 1 para o Athletic Bilbao, jogando na casa do adversário. Com este resultado, os galácticos ficam, por enquanto, na quarta colocação com nove pontos. Já o Athletic de Bilbao, que venceu seu primeiro jogo no campeonato, soma cinco pontos e sobe para a 11ª posição (sem contar os jogos de domingo). A rodada já teve mais um jogo: o Atlético de Madri venceu o Villareal por 1 a 0. Completa a rodada neste sábado a partida Deportivo La Coruña x Real Betis.