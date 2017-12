Real Madrid perde mas se classifica O Real Madrid continua sofrendo muito em seus duelos contra o Sevilla. Principalmente quando o jogo é na casa do rival. Nesta quarta-feira, na partida de volta da Copa do Rei da Espanha, a equipe de Madri teve grande trabalho para garantir vaga na final da competição. Com gol de Antonio Lopez, o time local venceu o confronto por 1 a 0, placar insuficiente para a classificação. Em Madri, o Real havia feito 2 a 0. Apesar da comemoração pela vaga na decisão da competição, o Real tem uma grande perda para o importante duelo pela liderança do Campeonato Espanhol, domingo, diante do Valencia, vice-líder com dois pontos a menos. Na partida marcada para o Santiago Bernabéu, o meia francês Zinedine Zidane desfalcará o time. Tudo por causa de sua expulsão diante do Sevilla. Ele desferiu um tapa em Alfaro e recebeu cartão vermelho aos 40 minutos. O outro finalista da Copa do Rei será conhecido nesta quinta-feira. O Real Zaragoza recebe o Alavés, com a possibilidade de empatar sem gols. No primeiro jogo houve empate por 1 a 1.