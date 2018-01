Real Madrid perde para o Las Palmas O Real Madrid perdeu hoje para o Las Palmas, por 4 a 2, pelo Campeonato Espanhol, e continua com apenas uma vitória, em seis partidas disputadas. O Las Palmas abriu o placar com Pablo Lago e logo depois o Real empatou com Pedro Munitis. Ainda no primeiro tempo o Las Palmas desempatou e o francês Zinedine Zidane voltou a marcar para o Real Madrid. No segundo tempo, o Real, com um jogador a menos, não conseguiu segurar o adversário e acabou levando mais dois gols, feitos por Rubén Castro. Nos demais jogos do dia, o Sevilha venceu o Tenerife por 2 a 0, o Villareal empatou com o Desportivo La Coruña em 1 a 1 e o Bilbao ficou em um empates sem gols com o Betis. Após a sexta rodada, o Barcelona é líder invicto do campeonato, seguido pelo Betis e o Villareal. Um jogo fecha a rodada nesta quinta-feira, o Celta recebe o Valencia.