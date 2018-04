Real Madrid prevê duelo difícil contra Borussia na Liga

MADRI - Um dia após o sorteio das semifinais da Copa dos Campeões, o Real Madrid enfim se manifestou sobre o futuro confronto com o Borussia Dortmund neste sábado. O clube tratou de minimizar qualquer favoritismo diante dos alemães e projetou um duelo difícil, na briga pela sonhada vaga na grande decisão do principal torneio europeu.

"Se alguém pensa que será fácil e que já estamos na final, está equivocado", afirmou Aitor Karanka, auxiliar-técnico de José Mourinho. "Temos a experiência do que acabamos de passar com o Galatasaray. Sabíamos que não ia ser fácil e tivemos isso comprovado no jogo da volta", disse, referindo-se ao duelo das quartas de final contra o time turco.

Pelo sorteio realizado na manhã de sexta-feira, o Real Madrid enfrentará o Borussia Dortmund enquanto o Barcelona vai duelar com o Bayern de Munique, em um dos confrontos mais aguardados da competição. Com exceção dos três times, o Real foi o único a não se pronunciar sobre o resultado do sorteio.

"Imaginei que os jogadores iriam comentar a respeito ontem, quando saiu o sorteio. Mas agora devemos falar sobre o jogo contra o Athletic Bilbao", disse o auxiliar. "Na semana que vem, vamos falar novamente sobre a Liga dos Campeões".

Pelo Campeonato Espanhol, o Real vai enfrentar o Bilbao no domingo. Para o duelo, o técnico José Mourinho não relacionou o brasileiro Kaká, assim como aconteceu na partida contra o Galatasaray. Além de Kaká, Essien e Özil também ficarão de fora do jogo.