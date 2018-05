Real Madrid procura brasileiros para zaga e lateral

O Real Madrid busca substitutos para a vaga de Pepe, zagueiro luso-brasileiro que rompeu os ligamentos do joelho direito e precisou ser operado - ficará parado durante pelo menos seis meses. E o nome da vez é um jogador brasileiro pouco conhecido no País, mas que vai fazendo sucesso do Benfica, de Portugal. Trata-se de David Luiz, que é zagueiro, mas tem sido utilizado como lateral-esquerdo no time português.

Ele foi revelado pelo Vitória e já defendeu a seleção brasileira sub-20. Se for contratado, cobrirá duas lacunas de uma vez no Real Madrid. Além de um zagueiro, o time espanhol quer um lateral-esquerdo por entender que está carente na posição (Marcelo tem jogado no meio de campo e é considerado fraco na marcação, e o lateral-direito Arbeloa tem sido improvisado na esquerda).

David Luiz não é o único brasileiro na mira do Real Madrid. Nesta terça-feira, o jornal espanhol Marca publicou que o clube pensa em Jonathan, do Cruzeiro, e em Maicon, da Inter de Milão. O sérvio Branislav Ivanovic, do Chelsea, que joga de zagueiro e lateral-direito, também agrada ao técnico Manuel Pellegrini. Mas é pouco provável que o clube inglês aceite abrir mão dele em janeiro.