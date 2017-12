Real Madrid quer contratar Shevchenko O ucraniano Shevchenko, do Milan, deve ser a principal contratação do Real Madrid para a temporada 2002/2003. O atacante é a estrela desejada pelo presidente Florentino Pérez. Atualmente, o único atacante de área no plantel do Real é Morientes. O valor da negociação pode superar os US$ 67 milhões pagos em julho por Zidane, a maior transação do futebol. Outros jogadores que o Real pretende contratar são: Cissé (Auxerre), Vieira (Arsenal), Márquez (Monaco), Torres (Valencia), Reyes (Sevilla) e Téllez (Alavés), além de um japonês e um alemão. Sávio, Salgado, McManaman, Geremi e Celades estão na lista de negociáveis do clube.