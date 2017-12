Real Madrid quer fechar ano na frente O Real Madrid levou um susto, no meio da semana, ao se classificar para as oitavas-de-final da Copa do Rei na prorrogação, no duelo com o Leganés (4 a 3). O técnico Carlos Queiróz quer que o jogo decidido só na prorrogação sirva de lição para o último compromisso de 2003 ? a visita ao Mallorca, neste domingo, pela 17ª rodada. O Real tem 36 pontos e a ordem é a de fechar 2003 na frente, como convém a uma equipe que pretende ganhar todas as competições de que participa. Para evitar surpresas, o treinador português decidiu colocar em campo o que tem de melhor a sua disposição. Isso significa que Ronaldo e Figo, poupados nos últimos dias, começam como titulares, ao lado de Roberto Carlos, Casillas, Beckham, Zidane e Raúl. O Mallorca, com 23 pontos, está em posição intermediária. O Deportivo não pode vacilar, pois também tem pretensões ousadas. Depois de perder fôlego em rodadas recentes, a equipe de La Coruña caiu para terceiro lugar, com 30 pontos, e tem chance de reagir, porque recebe o Espanyol, lanterna e saco de pancadas com 8.