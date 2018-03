Real Madrid quer meia do Liverpool Mesmo na briga pelo título espanhol com o Barcelona, o Real Madrid já está se mexendo nos bastidores para reforçar o elenco para a próxima temporada. O time comandado por Vanderlei Luxemburgo está interessado no meia Steven Gerrard, do Liverpool, e estaria disposto a pagar ? 30 milhões pelo passe. Gerrard, capitão do time, é um destaques da boa campanha do Liverpool nesta temporada, que disputará a final da Liga dos Campeões da Europa contra o Milan, no próximo dia 25, em Istambul (Turquia). Além do Real Madrid, o Chelsea também tem interesse no meia. Gerrard prefere ficar alheio ao que pode acontecer com relação ao seu futuro. ?Sempre disse, e repito agora, que meu desejo é ver o Liverpool em uma boa campanha e a classificação para a final da Liga mostra bem isso?, disse.