Real Madrid quer o meia Diego, afirma jornal espanhol O Real Madrid está interessado no meia brasileiro Diego, ex-Santos e atualmente no alemão Werder Bremen, afirmou, nesta terça-feira, o diário espanhol Marca. Diego, de 22 anos, já marcou 12 gols pela equipe alemã, com destaque para o golaço marcado na vitória por 3 a 1 sobre o Aachen, última sexta-feira. O meia acertou um chute do meio de campo. A diretoria do clube merengue o vêem como um provável substituto do francês Zinedine Zidane no meio-campo da equipe merengue, disse o jornal. Porém, a publicação disse que será muito difícil convencer o Werder Bremen a abrir mão do jogador. O clube - atual vice-líder do Campeonato Alemão e classificado para as semifinais da Copa da Uefa - contratou Diego nesta temporada, e nem pensa em se livrar dele. Caso a transferência para Madri seja feita, a dupla com o atacante Robinho, que encantou os gramados brasileiros com a camisa do Santos na conquista do time santista do Brasileirão de 2002, estará junta mais uma vez.