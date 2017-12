Real Madrid quer o santista Alex O Real Madrid poderá ter mais um brasileiro em seu elenco a partir de janeiro. O clube, que conta com Ronaldinho e Roberto Carlos, está disposto a levar o zagueiro santista Alex, por quem aceitaria pagar 5,5 milhões de euros (US$ 6,8 milhões). Se dependesse da vontade do jogador e de seu procurador, Giuliano Bertolucci (dono de 50% de seus direitos federativos), o martelo já estaria batido. O problema é que o Santos não quer saber de abrir mão do zagueiro antes de junho, quando terminará a Copa Libertadores da América. Há três semanas, Bertolucci disse ao JT que o preço de Alex era US$ 7 milhões, um valor muito próximo ao que o Real Madrid topa pagar agora. O empresário tem um bom relacionamento com o argentino Jorge Valdano, diretor-esportivo do clube espanhol. No meio do ano, quando o zagueiro Luisão (de quem também detinha 50% dos direitos federativos) foi vendido do Cruzeiro para o Benfica por US$ 5 milhões, Valdano o procurou para saber se era possível ter o jogador no Real. Mas o negócio já estava praticamente concluído com o clube português e não houve chance de voltar atrás. No segundo semestre, Valdano voltou a procurar Bertolucci, dessa vez para fazer uma sondagem sobre a possibilidade de contratar Alex. O procurador do zagueiro embarcou terça à noite para a Europa para tratar de vários assuntos e um deles pode ser a negociação com o Real. Alex espera com ansiedade o dia de ir jogar no futebol europeu. Em julho, quando disputava a Copa Ouro com a Seleção Sub-23 no México e nos Estados Unidos, ele revelou ao JT que tinha uma proposta do Fenerbahce (Turquia). O negócio era na base de US$ 1,2 milhão pelo empréstimo de um ano e o jogador estava louco para ir. "Eles querem me levar para fazer dupla com o Fábio Luciano", disse na época. O Santos não quis fechar a transação apostando que Alex se valorizaria e foi isso o que aconteceu. Ele terminou o Campeonato Brasileiro com nove gols, foi elogiado pelo diretor-geral do Milan, Ariedo Braida, que o viu jogar quando passou 10 dias no Brasil em novembro. O nome do zagueiro tornou-se conhecido na Itália e entrou na pauta de vários clubes. Além do Milan, a Inter e a Lazio entraram em contato com Bertolucci para saber das condições para a transferência do jogador. A Lazio não é levada em consideração pelo empresário por causa de sua precária situação financeira. Os alemães Bayer Leverkusen e Hamburgo também manifestaram interesse por Alex. O Real Madrid está carente de zagueiros no elenco. Conta com Helguera - que tem sido aproveitado como volante pelo técnico português Carlos Queiroz -, Pavón e Raúl Bravo, que é lateral-esquerdo mas tem jogado improvisado no setor. Se perder dois desses jogadores para um jogo, o técnico será forçado a recorrer ao Real Madrid "B" ou à equipe de juniores. A direção do clube não admite publicamente o interesse pelo zagueiro. É uma estratégia típica da administração do presidente Florentino Perez. No primeiro semestre, o clube divulgou um comunicado para dizer que não tinha interesse em David Beckham e poucos dias depois o contratou.