Real Madrid quer provas da idade do zagueiro Breno

É oficial: o Real Madrid quer o zagueiro Breno para a próxima temporada. Mas para desembolsar os US$ 20 milhões (cerca de R$ 34,7 milhões) e pagar a multa rescisória para tirá-lo do São Paulo, os espanhóis querem que o atleta faça um exame ósseo que comprove a idade do garoto - oficialmente, 18 anos completados no dia 13 de outubro. Tudo por conta do medo dos boatos de que a revelação do time tricolor no Campeonato Brasileiro seria 'gato' (teria adulterado a data de nascimento). O Real ouviu dizer que Breno teria 23 anos. "Como um boato pode prejudicar a vida de alguém? Ele já está no São Paulo há um tempão. Não chegou aqui há um mês nem apareceu da noite para o dia", contesta o médico e superintendente de futebol Marco Aurélio Cunha. "Como pode ser gato tendo jogado no Infantil (entre 13 e 14 anos)? A diferença de idade seria visível. Isso é ridículo." O Real Madrid não é o primeiro preocupado em confirmar a idade de Breno. Recentemente dois alemães, possivelmente representantes do Bayern de Munique, chegaram a viajar até Cruzeiro, cidade natal do zagueiro a cerca de 200 quilômetros da Capital, para fuçar a infância do jogador atrás de documentos que provassem a sua idade. Foram embora levando a 2.ª via da certidão de nascimento de Breno. Dias depois, coincidência ou não, surgiu a informação de que o Bayern estaria disposto a pagar US$ 25 milhões (cerca de R$ 43,3 milhões) pelo futebol do garoto. Diversos veículos de imprensa também chegaram a vasculhar o passado do jogador em busca de qualquer pista que mostrasse se o atleta tem mais que 18 anos. Todos, porém, se frustraram. O exame ósseo solicitado pelo Real Madrid, no entanto, acabaria com qualquer dúvida. Mas a informação vinda da Espanha revoltou a diretoria do São Paulo. "Não estamos vendendo o Breno. Eles é que estão interessados em comprá-lo. Quer, quer. Não quer, até logo", disparou Marco Aurélio Cunha. "Se eles não querem, tem outros dez clubes que querem. Não estamos pedindo para ninguém comprá-lo", emendou. "Até prefiro que ele fique mais um tempo com a gente. O São Paulo também não está precisando de dinheiro. Se estão na dúvida, que comprem outro." O dirigente não exagera quando garante que sobram interessados em Breno. O mais recente seria a Juventus, da Itália. O nome do garoto já faz tanto sucesso por lá que na próxima semana um repórter do jornal La Gazzetta dello Sport estará no CT da Barra Funda para uma entrevista com o garoto. "Tem de ver se realmente é bom pra ele. Só conhecem o Breno há seis meses. Ele tem muita coisa a mostrar ainda. Tem de pensar em Seleção, em Olimpíada... Vamos com calma. Mas claro que ele tem qualidade", opina o técnico Muricy.