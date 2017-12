Real Madrid reage e empata em Kiev O Real Madrid conseguiu um bom resultado ao arrancar um empate de 2 a 2 com o Dínamo de Kiev, nesta quarta-feira, na Ucrânia. A equipe espanhola perdia o jogo por 2 a 0 mas conseguiu chegar à igualdade graças a um gol de Raúl e outro de Figo, ao cobrar um pênalti sofrido por Ronaldo, que teve atuação discreta e foi substituído no segundo tempo por Morientes. Com o resultado, o Real, o Dínamo e o Bayer Leverkusen, que empatou por 1 a 1 com a Roma, continuam dividindo a liderança do grupo B da Liga dos Campeões da Europa, com sete pontos cada. Em Kiev, o placar acabou sendo definido no primeiro tempo graças à infantilidade da defesa da equipe ucraniana e às boas defesas do goleiro Casillas. O Dínamo tomou a iniciativa, encurralou o adversário, criou várias chances e abriu a contagem aos 13 minutos: Yussef recebeu na entrada da área e chutou forte, a bola bateu na zaga e enganou o goleiro. O segundo aconteceu dez minutos depois: Verpakovskis fez jogada individual e chutou no canto esquerdo. O jogo parecia definido para o time ucraniano, que marcava bem no meio-de-campo e nada permitia ao adversário. Mas aos 38 minutos, Raúl mostrou seu oportunismo e habilidade: ele se infiltrou pelo meio, recebeu livre e da entrada da área bateu no canto esquerdo. O gol animou o Real e o zagueiro El Kaddouri colaborou para aumentar a alegria ao derrubar Ronaldo na área, em um lance sem perigo: Figo bateu no canto direito e empatou, aos 44. No segundo tempo, o Dínamo tentou voltar à frente do placar mas o Real Madrid soube segurar o resultado. O brasileiro que brilhou na rodada foi o atacante Nilmar, que marcou dois gols no final da partida em que o Lyon venceu o Fenerbahce, da Turquia, por 4 a 2, garantindo a classificação antecipada da equipe francesa no grupo D. Em Munique, o goleiro Oliver Kahn voltou a falhar e quem aproveitou foi a Juventus, que bateu o Bayern por 1 a 0, gol de Del Piero, e se classificou no grupo C. Com a vitória por 2 a 1 sobre o Ajax em Tel Aviv, o Maccabi se manteve na disputa por uma vaga. O Olympiakos venceu o Monaco por 1 a 0, gol de Schurrer, embolando o grupo A, que teve também a vitória do Liverpool por 1 a 0 sobre o Deportivo La Coruña. Já na outra partida do grupo D, o Manchester United goleou o Sparta por 4 a 1, com 4 gols de Ruud van Nistelrooy.