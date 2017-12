Real Madrid recebe oferta recorde por jogo O Real Madrid e seus galácticos podem entrar para a história do futebol-mercado caso aceitem a proposta recorde de ? 10 milhões (cerca de US$ 12,4 milhões) para fazer um amistoso em Bahrein, antes de seguir à Ásia, onde a equipe espanhola faz pela segunda vez a pré-temporada. ?Se a oferta se concretizar, o Real Madrid poderia ver mais que triplicado suas cotações em menos de um ano, o que dá a entender o ?boom? que a marca está adquirindo em todos os países do mundo?, revela nesta sexta-feira o diário esportivo Marca. O amistoso se daria antes do grupo seguir para alguns destinos fixos como Xangai, Pequim, Tóquio e Seul. Os dirigentes também estudam incluir os Estados Unidos na lista.