Real Madrid renova contrato de Xabi Alonso até 2016

MADRI - O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira que renovou o contrato de Xabi Alonso até 2016. O volante, de 32 anos, está na quinta temporada como titular do clube espanhol, depois de se destacar jogando pelo Liverpool, na Inglaterra. Ele acumula mais de 200 partidas com a camisa do Real.

Xabi, porém, não encontrou um time campeão com a mesma frequência de outras épocas. No Real desde agosto de 2009, ele só venceu três torneios pelo clube: o Campeonato Espanhol de 2011/2012, a Copa do Rei de uma temporada antes e a Supercopa da Espanha de 2012.

Em nota no seu site oficial, o Real Madrid destaca que, ao renovar com Xabi, assegura a continuidade de um jogador essencial no esquema da equipe. "Indiscutível para todos treinadores com quem trabalho, Xabi Alonso teve média de mais de 40 partidas com cada um deles nas quatro temporadas anteriores", ressalta o clube.