Real Madrid se classifica no sufoco Um raro gol de cabeça de Ronaldo garantiu a classificação do Real Madrid para as quartas-de-final da Liga dos Campeões. O time espanhol derrotou o Lokomotiv por 1 a 0, em Moscou, e chegou aos 11 pontos no grupo C. Se não tivesse vencido, o Real teria sido eliminado, já que o Borussia Dortmund derrotou o Milan fora de casa, também por 1 a 0, e ficou com 10 pontos - a equipe milanesa já estava garantida, com 12. Foi a primeira vez que o Real Madrid ganhou em Moscou - tinha jogado oito vezes na capital russa. "Tivemos muito trabalho, o Lokomotiv foi um adversário muito duro. Pela história que o Real Madrid tem na competição, tínhamos obrigação de conseguir a vaga para as quartas-de-final", disse o técnico Vicente del Bosque. O sorteio dos confrontos para a próxima fase será na quinta-feira. Os vencedores de cada grupo terão de enfrentar obrigatoriamente um segundo colocado - e que não tenha sido seu adversário nesta fase. A equipe espanhola sofreu com o péssimo estado do campo do Lokomotiv. Como havia mais terra do que grama, era muito difícil tentar criar jogadas com a bola no chão. Não por acaso, o gol saiu de um cruzamento pelo alto. Aos 35 minutos, Figo desceu pela direita e colocou a bola na cabeça de Ronaldo. Livre, na entrada da pequena área, o brasileiro não precisou nem saltar para tocar no canto direito. É tão incomum Ronaldo fazer um gol de cabeça que na comemoração ele saiu dando tapas na careca, mostrando que até ele estava surpreso com o "feito". No segundo tempo o Real mais se defendeu do que atacou. E fez isso com eficiência, porque a equipe russa só teve uma boa chance para marcar. "O time inteiro jogou bem e lutou muito, mas nossa defesa merece um destaque especial", avaliou Roberto Carlos, que não pôde jogar por estar suspenso e comentou a partida para uma emissora de rádio. Ronaldo e Zidane deixaram rapidamente o estádio e embarcaram para Paris num jatinho fretado. O brasileiro receberá nesta quarta-feira um prêmio da Academia Francesa do Esporte por ter sido eleito o melhor atleta de 2002 e o meia francês participará de um programa de tevê. Os jogadores que deram entrevista se mostravam aliviados por terem conseguido a classificação num gramado tão ruim. "Parecia um campo minado, tinha mais crateras do que em Marte", disse o meia argentino Solari, que jogou improvisado na lateral-esquerda. O português Figo criticou a Uefa (União Européia de Associações de Futebol) por permitir que a partida fosse disputada num campo tão ruim. "A Uefa se preocupa com um monte de coisas, mas deveria se preocupar mais com a qualidade dos gramados. Para um time técnico como o nosso e que precisava ganhar, foi muito difícil jogar. Em algumas partes, parecia que estávamos jogando na praia", disse o jogador do Real. Na Itália, o Milan decepcionou mais uma vez sua torcida e perdeu por 1 a 0 para o Borussia Dortmund. O gol foi marcado pelo atacante checo Koller, aos 34 minutos do segundo tempo. Rivaldo jogou os 90 minutos e teve atuação discreta. Suas melhores jogadas foram uma finalização que bateu no lado externo da rede e um lindo toque de calcanhar para Tomasson, que foi travado na hora do chute.