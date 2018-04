Real Madrid só empata e Barcelona fatura 22.º título espanhol

MADRI - O Real Madrid não conseguiu passar de um empate por 1 a 1 com o Espanyol, neste sábado, fora de casa. Com isso, o Barcelona se sagrou campeão nacional pela 22.ª vez antes mesmo de entrar em campo, neste domingo, diante do Atlético de Madrid, na capital espanhola, em confronto válido pela 35.ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado ocorrido no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, deixou o vice-líder Real com 81 pontos, sendo que o time comandado por José Mourinho só tem mais duas partidas a disputar na competição, enquanto o Barça já tem 88 e possui mais quatro confrontos pela frente.

Para o Barcelona, o título acabou sendo um belo consolo em uma temporada na qual acabou eliminado pelo Real Madrid na Copa da Rei, foi batido pelo rival na final da Supercopa da Espanha e ainda humilhado pelo Bayern de Munique nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa.

O Barça também faturou o seu quarto título espanhol nas últimas cinco temporadas, depois de ter a sua sequência de taças nacionais interrompida justamente pelo Real no ano passado, quando a equipe de Mourinho alcançou o seu 32.º troféu da competição da qual é disparado o maior vencedor da história.

O drama do Real começou a se desenhar aos 22 minutos do primeiro tempo do duelo deste sábado, quando Stuani abriu o placar para a equipe da casa. Depois de cobrança de escanteio, Sergio García escorou para Stuani, na cara do gol, empurrar para as redes.

O time madrilenho empatou o jogo aos 13 minutos da etapa final, quando Cristiano Ronaldo cobrou falta para o argentino Higuaín cabecear para as redes. Porém, mesmo pressionando no fim do jogo, o Real não teve forças para virar o jogo, quando Victor Sanchez ainda foi expulso após dar uma entrada dura e deixar o Espanyol com um homem a menos. Com o resultado, o time da casa ficou na 11.ª posição da tabela, com 44 pontos.

Já visando poupar Cristiano Ronaldo para a final da Copa do Rei, Mourinho escalou Kaká como titular, e o brasileiro, com atuação apagada, foi substituído pelo astro português aos 11 minutos do segundo tempo.

<b>OUTROS JOGOS</b> Além da partida que decretou o título do Barcelona, outros três jogos foram disputados neste sábado pelo Campeonato Espanhol. Em um deles, o Valladolid venceu o La Coruña por 1 a 0, em casa, e chegou aos 43 pontos, na 12.ª posição. E o resultado manteve o rival na zona de rebaixamento, em 18.º lugar, com 32 pontos.

O Athletic Bilbao, por sua vez, bateu o Mallorca por 2 a 1, em casa, e fez o adversário permanecer em último na tabela, com 29 pontos, assim como foi ao 12.º lugar, com 43.

Já o Osasuna superou o Getafe por 1 a 0, em casa, foi aos 36 pontos, na 15.ª posição, e ganhou fôlego em sua luta para evitar o rebaixamento. Derrotado, o Getafe permaneceu com 47 pontos, na oitava colocação.