Real Madrid só empata na Copa do Rei Com um time misto, o Real Madrid só empatou com o Mallorca no jogo de ida das quartas-de-final da Copa do Rei, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Portillo abriu o placar para o Real, aos 13 minutos do primeiro tempo, enquanto Nadal definiu o placar aos 13 da etapa final. Os times voltam a se enfrentar dia 29. As outras três partidas desta fase foram disputadas na quarta-feira. Confira os resultados: Recreativo 1 x 0 Atlético de Madrid, Deportivo La Coruña 1 x 0 Murcia e Sevilla 1 x 1 Osasuna.