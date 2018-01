Real Madrid sofre nova derrota em tentativa de reverter eliminação da Copa do Rei O Tribunal Administrativo do Esporte, órgão vinculado ao Ministério do Esporte da Espanha, rejeitou nesta sexta-feira o recurso do Real Madrid para suspender, através de medida cautelar, a sua eliminação da Copa do Rei pela escalação de um jogador que estava em condição irregular.