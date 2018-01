Real Madrid sofre virada e segue em terceiro no Espanhol Dessa vez o atacante Robinho não conseguiu salvar o Real Madrid. Ao contrário dos últimos jogos, quando brilhou e levou seu time à vitória, o jogador brasileiro não foi bem e viu sua equipe perder para o Racing Santander, neste sábado, por 2 a 1, de virada, pela 30.ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time merengue segue na terceira colocação, com 54 pontos, dois a menos que o líder Barcelona, que jogará neste domingo, contra o Mallorca. O Racing, subiu para a sexta posição, com 48 pontos, e está na zona de classificação para Copa da Uefa. Mesmo jogando fora de casa, o time merengue começou a partida partindo para o ataque e tentando voltar à liderança da competição. Melhor na partida, o Real Madrid abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo. A zaga do Racing saiu jogando errado e deu um belo presente para Higuaín. O atacante passou para Raúl que soltou a bomba para fazer 1 a 0 para os visitantes. No segundo tempo, os visitantes mantiveram a superioridade, mas pecavam nas finalizações, principalmente com Higuaín. Os anfitriões aproveitaram a falta de pontaria do Real e conseguiram empatar e virar o jogo em duas cobranças de pênalti. Aos 26minutos, Diarra deu um carrinho e acertou Scaloni dentro da área. Garay cobrou e empatou a partida. No final do jogo, o Real sofreu outro pênalti, com o zagueiro Fabio Cannavaro segurou Zigic dentro da área aos 44 minutos. Garay cobrou novamente e garantiu a virada do Racing. No outro jogo deste sábado, o Real Betis perdeu em casa para Real Sociedad por 1 a 0. Os anfitriões estão em 15.º com 33 pontos, enquanto os visitantes estão em 19.º, com 24. Atualizado às 19h09