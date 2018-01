Real Madrid tem jogo de risco em Vigo Terceiro colocado do Campeonato Espanhol com 13 pontos, três a menos que o líder Valencia, o milionário time do Real Madrid tem um difícil desafio neste sábado, fora de casa, pela sétima rodada. Em Vigo, enfrenta o Celta, que está incomodado na 14ª colocação. E o técnico da equipe madrilenha, o português Carlos Queiroz, alertou a seus jogadores que não desprezem o rival. ?Não é porque o time está nessa situação que é ruim. A colocação do Celta no campeonato esconde sua qualidade?, advertiu Carlos Queiroz. ?Não acho que encontraremos facilidades. O time deles é muito experiente.? O treinador do Real fez uma mudança para a partida deste sábado. Sacou Guti, que vai para o banco de reservas, e escalou Helguera ? que atuava de zagueiro ? no meio-de-campo, ao lado de Beckham, Zidane e Figo. Na defesa, a dupla será formada por Pavón e Raúl Bravo. ?Na minha opinião, o Helguera é mais um meio-campista que um zagueiro. O problema é que ele joga há dois anos de zagueiro, mas acho que não teremos problemas?, acredita o treinador do Real. Carlos Queiroz aposta num bom desempenho de sua equipe fora de casa, o que, em um campeonato por pontos corridos, poderá ser fundamental. ?Jogando em Balaídos (campo do Celta), uma vitória será ainda mais importante?, ressaltou o técnico. No Celta, os desfalques serão os brasileiros Edu e Vágner, além de Jesuli. Mas o lateral-esquerdo Silvinho, ex-Corinthians, joga. No estádio Camp Nou, o Barcelona busca neste sábado a primeira vitória em casa no Campeonato Espanhol, contra o La Coruña, que se vencer assume a liderança provisória. Ronaldinho Gaúcho está confirmado no time titular e terá a companhia do argentino Saviola. Os desfalques serão o zagueiro Rafa Márquez e o atacante Kluivert, machucados. O técnico Frank Rijkaard aposta nos gols de Ronaldinho Gaúcho. Na quarta-feira, contra o Puchov, o brasileiro marcou três na goleada de 8 a 0, pela Copa da Uefa. Albacete e Real Sociedad completam a rodada.