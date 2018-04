Real Madrid tem orçamento de ? 300 mi A Comissão Executiva do Real Madrid aprovou nesta sexta-feira, em reunião anual realizada na sede do clube, as contas do período 2003-2004, bem como o orçamento para a temporada 2004-2005. O clube espanhol apontou lucro de ? 71 milhões e anunciou que deve gastar cerca de ? 300 milhões (pouco mais de R$ 1 bilhão), um recorde histórico, registra seu site oficial. O maior custo, segundo a entidade, deve ficar por conta do marketing, calculado em ? 137,1 milhões. Mas pelo menos até o momento isso não é problema para o Real, que no dia 30 de junho dispunha em sua tesouraria de ? 203, 7 milhões e dívida bancária zero.