Real Madrid tenta encostar no líder Embalado pelos últimos bons resultados no Campeonato Espanhol (goleada sobre o Espanyol) e na Liga dos Campeões da Europa (três vitórias em três jogos), o Real Madrid recebe o Valladolid neste sábado, às 16h30 (de Brasília, com transmissão da ESPN Internacional), precisando de outra vitória para subir na classificação - tem apenas quatro pontos, seis a menos que o líder Celta. Além da paz que voltou a reinar no clube, outro motivo de otimismo é a reação de Zidane, que recebia muitas críticas por suas fracas atuações mas marcou dois gols nas duas últimas partidas da Liga e reconquistou o apoio da torcida. "Agora eu sinto que os torcedores me querem", comemorou o francês . Como o jogo será no Santiago Bernabeu, a expectativa dos torcedores é por uma goleada. Nos últimos três jogos em casa o Real marcou 13 vezes. Mesmo com o Real atravessando boa fase, o técnico Vicente Del Bosque alerta os seus jogadores quanto aos riscos de se enfrentar o Valladolid. "É um time que conta com muitos jogadores formados em casa e, fora do seu estádio, tem feito grandes partidas." O Barcelona enfrenta o Real Sociedad, às 14h15 (horário de Brasília), fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, ainda sem o seu principal jogador. Mesmo recuperado da contusão no joelho esquerdo, Rivaldo não foi relacionado para a partida. O técnico Carles Rexach prefere que ele recupere a forma nos treinamentos para ter condições de enfrentar o Mallorca na quarta-feira. A cada rodada, devido às contusões, Rexach encontra mais dificuldade para escalar o time. Para este jogo, "ganhou" mais dois desfalques: o zagueiro francês Christanval e o volante brasileiro Fábio Rochemback, que se contundiram na derrota para o Bayer Leverkusen, terça-feira. Reiziger e Overmars também estão machucados. Com isso, o holandês Frank de Boer será titular pela primeira vez desde que voltou ao time, após cumprir pena por doping. No lugar de Rochemback deve entrar Gerard. Mas, se Rexach optar por um time mais ofensivo, o atacante argentino Saviola pode ser escalado. O Real Sociedad contará com o zagueiro brasileiro Luiz Alberto, ex-Flamengo. No domingo, o grande destaque será o derby galego entre La Coruña e Celta, no estádio Riazor, às 15h (de Brasília, com ESPN Internacional). Estará em jogo a liderança da competição. O La Coruña divide a segunda colocação do campeonato com Betis e Villarreal. O Celta lidera com 10. No La Coruña, o meia e capitão Fran diz o que gostaria que acontecesse. "Seria ótimo se ganhássemos como fizemos contra o Manchester (vitória por 2 a 1, terça-feira passada, pela Liga dos Campeões), nos últimos minutos, porque assim o adversário não teria tempo para reagir." Djalminha, recuperado de um estiramento na coxa, voltou aos treinamentos mas não será aproveitado.