Real Madrid tenta manter o embalo As seis vitórias consecutivas do Real Madrid - três no Campeonato Espanhol, duas na Liga dos Campeões e uma na Copa do Rei - deixaram a imprensa espanhola eufórica. O time já é considerado o melhor da Europa e o grande favorito para a conquista da Liga dos Campeões. Neste sábado, enfrenta o Tenerife, fora de casa, às 19h (com transmissão da ESPN Internacional), pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. "Ainda estamos atrás de quatro times. Há muito pela frente, não conseguimos nada. Ficar em quinto não é o nosso objetivo", declarou o zagueiro e capitão Fernando Hierro, que não quer que o clima de euforia contagie o time. "Há quatro equipes que demonstram, no momento, ser melhores que o Real Madrid. Basta olhar a tabela." O técnico Vicente del Bosque, que não terá o inglês Steve McManaman, aposta no francês Zidane, que voltou a mostrar um bom futebol. O treinador do Real não se surpreende com o momento de sua equipe. "É muito exagerado o que tem se falado sobre a equipe. Conseguimos bons resultados, mas o bom futebol vem de mais tempo. Isso é a chave." Sevilla e Athletic Bilbao fazem o outro jogo do Espanhol neste sábado.