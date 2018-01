Real Madrid tenta vencer fora de casa O Real Madrid é o atual campeão espanhol, tem elenco de astros, prepara-se para festejar seu centenário e é um dos times mais ricos do mundo. Mas algo incomoda o técnico Vicente del Bosque e seus jogadores. A equipe até agora não conquistou sequer um ponto como visitante, em três jogos que disputou fora de casa na temporada de 2001-2002. O mais novo desafio surge neste sábado, na partida contra o Alavés, na cidade de Mendizorroza. O adversário tem 11 pontos e foi a surpresa, na temporada anterior, ao chegar à final da Copa da Uefa (perdeu o duelo para o Liverpool). O Real ainda não se firmou e, com 8 pontos em sete rodadas, está em 13.º lugar. Para complicar, não deve contar com o francês Zidane e com Roberto Carlos, contundidos. O La Coruña também entra em campo este sábado, na abertura da 8.ª rodada. O Deportivo visita o Zaragoza (11) e finalmente poderá apresentar Djalminha. O brasileiro ficou fora da equipe por problemas musculares e perdeu os jogos iniciais. O time galego tem 14 pontos e, se vencer, ultrapassa o Bétis (16) na liderança do campeonato. O Sevilla (11) recebe o Mallorca (4) no terceiro jogo do sábado.