Real Madrid terá a volta de Beckham O Real Madrid terá a volta de David Beckham para o jogo deste sábado (18h30, com transmissão da ESPN Brasil), contra o Athletic de Bilbao, na abertura da 10ª rodada do Campeonato Espanhol. Mas isso ficou em segundo plano diante da notícia de que a Inter prepara uma ofensiva para recontratar Ronaldo. E, para esquentar ainda mais o assunto, o atacante brasileiro declarou que voltaria com prazer ao clube italiano agora que o técnico argentino Héctor Cúper não está mais lá. Os rumores sobre a volta de Ronaldo à Inter surgiram depois que o atacante reclamou publicamente de ser freqüentemente substituído - o técnico Carlos Queiroz o sacou em nove das 11 partidas que disputou. E ganharam força nesta sexta-feira, depois que a Fifa determinou que o Real Madrid deverá pagar 10 milhões de euros (US$ 11,6 milhões) ao clube italiano por não ter cedido o argentino Solari como complemento do pagamento pela transferência do Fenômeno. O Real se comprometeu a pagar 45 milhões de euros (US$ 52,3 milhões) e a ceder o argentino Solari (avaliado em 10 milhões de euros) em definitivo a partir de janeiro. Se não houvesse acerto entre o jogador e a Inter, o clube espanhol pagaria mais 10 milhões de euros. Janeiro passou, Solari continuou em Madri e o Real se fez de desentendido até agora. Outras duas partidas serão disputadas neste sábado: Celta x Racing e Murcia x La Coruña.