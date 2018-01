Real Madrid terá Ronaldo amanhã Ronaldo está confirmado no Real Madrid que neste sábado, às 17h (com transmissão da ESPN Brasil), enfrenta o Málaga fora de casa, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. Será seu primeiro jogo oficial depois de ter recebido o troféu de melhor jogador do mundo em eleição da Fifa. Durante a semana, o atacante brasileiro e outras estrelas do Real receberam algumas críticas. De acordo com a imprensa espanhola, Ronaldo, Zidane, Figo e Raúl deixaram o estádio Santiago Bernabéu no intervalo da partida contra a seleção da Fifa, quarta-feira, na comemoração do centenário do clube. O presidente Florentino Perez ficou irritado com a debandada, porque depois do jogo haveria outros atos de comemoração e o Fenômeno deveria dar uma entrevista coletiva para mais de 300 jornalistas. De acordo com o jornal esportivo As, "a saída precipitada do Bernabéu parece ter sido uma reação em cadeia". Ronaldo teria pedido a um funcionário do clube que levasse a Bola de Ouro que ele ganhou até o vestiário no intervalo, porque ele tinha de ir embora. "Alguém deveria agir com rapidez para colocar ordem na agenda de Ronaldo. Não consta que ele seja um garoto rebelde", escreveu o jornal espanhol. No dia anterior ao jogo, o brasileiro já havia se atrasado em uma hora para a entrevista coletiva na cerimônia de entrega do melhor jogador do ano pela Fifa. O atraso irritou o goleiro Oliver Kahn, um dos concorrentes, que se recusou a disputar a partida entre Real Madrid e seleção da Fifa. Quanto ao time, o técnico Vicente del Bosque não poderá escalar o zagueiro Fernando Hierro e o volante Makekele, contundidos. Em compensação, terá Roberto Carlos na lateral-esquerda. Na zaga, ele terá Pavón ao lado de Helguera. No meio-de-campo, o brasileiro Flávio Conceição ganha mais uma oportunidade. Outro que deve começar jogando é o meia argentino Solari. "O Málaga é uma equipe muito estável, com jogadores de experiência e está fazendo um brilhante papel na Copa da Uefa. Temos de nos aplicar e ter muito cuidado se quisermos ganhar", alertou Del Bosque. "Sempre temos resultados ruins jogando no campo deles, dificilmente conseguimos vitórias. É um time que tem bons atacantes." Real está em terceiro lugar, a oito pontos da Real Sociedad - mas com um jogo a menos. Os destaques do Málaga são os atacantes Darío Silva e Dely Valdés. Perigo - Em crise e com o técnico holandês Louis van Gaal balançando no cargo, o Barcelona, que ocupa apenas a 13ª colocação no campeonato, enfrenta o perigoso Mallorca, fora de casa, também neste sábado. "Não acredito que eu faça contra o Mallorca a minha última partida, apesar de que, no mundo do futebol, nunca sabemos o que pode acontecer", afirmou Van Gaal, que não poderá escalar o meia argentino Riquelme, machucado. O time catalão está a 16 pontos da líder e as críticas ao trabalho do treinador e do presidente Joan Gaspart são muito fortes. Outros jogos da rodada: Atlético de Madrid x Racing; Athletic de Bilbao x Alavés; Celta x Villarreal; Rayo Vallecano x Sevilla.