Real Madrid troca Queiroz por Camacho A decepcionante temporada do Real Madrid já fez a primeira vítima. E, como sempre acontece no futebol, sobrou para o técnico. O português Carlos Queiroz foi demitido nesta segunda-feira e seu substituto já foi anunciado. O escolhido é o espanhol José Antonio Camacho. Mesmo tendo o elenco com mais estrelas do futebol mundial, o Real fracassou nesta temporada. Não ganhou nenhum título que disputou - na Copa do Rei, Liga dos Campeões e Campeonato Espanhol. Para piorar, o time de Ronaldo, Roberto Carlos, Zidane, Beckham e companhia sofreu 5 derrotas consecutivas no torneio doméstico, o que o fez cair da segunda para a quarta posição - a última foi uma goleada em casa para a Real Sociedad, por 4 a 1, no domingo, no encerramento da competição. Carlos Queiroz ficou justamente um ano no Real, depois de ter sido contratado junto com Beckham no final da temporada passada. Seu substituto, Camacho, já teve passagens pela seleção espanhola e pelo Benfica. Com o novo treinador, o clube de Madri também anunciou oficialmente seu primeiro reforço. O zagueiro argentino Samuel veio da Roma por 25 milhões de euros.