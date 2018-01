Real Madrid usa time misto amanhã O Real Madrid volta a campo nesta terça-feira, para enfrentar o Terrassa, no Santiago Bernabeu, pelas oitavas-de-final da Copa do Rei da Espanha. Como empatou por 3 a 3 no jogo de ida, no campo do rival, o técnico Vicente Del Bosque deve optar pela escalação de muitos reservas. Casillas, Raúl, Figo, Zidane e Ronaldo serão poupados.