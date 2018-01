Real Madrid vai explorar marca no Japão O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira um acordo com a empresa japonesa Platia que permite a expansão mundial de sua marca agora para o país asiático. O contrato dará lugar a uma nova empresa, cujo nome provisório é ?Real Madrid Marketing Japan? (RMMJ), com capital inicial de 10 milhões de ienes (aproximadamente US$ 92,5 mil) e contrato de exploração exclusiva até 2007. O acordo permite ainda o direito de comercializar o nome em produtos, lojas, hotéis, restaurantes, escolas de futebol, publicações e direitos de imagens dos jogos e dos jogadores do clube espanhol. Giro - O Real Madrid pretende ainda realizar um amistoso na África do Sul, dentro de seis semanas, informaram nesta quarta-feira os principais jornais de Johannesburgo.