Real Madrid vence com dois gols de Cristiano Ronaldo

O novo time de "galácticos" do Real Madrid começou a sua participação na Liga dos Campeões da Europa com uma vitória. Nesta terça-feira, a equipe dos astros Kaká e Cristiano Ronaldo, autor de dois gols, venceu o Zurich por 5 a 2, em partida disputada na Suíça, pelo Grupo C da competição.

Mesmo sem muito esforço, o Real Madrid dominou as ações e abriu 3 a 0 no primeiro tempo. O primeiro gol foi marcado por Cristiano Ronaldo, em cobrança de falta aos 27 minutos. Aos 34, Raul interceptou finalização do argentino Higuaín e ampliou para o time espanhol. O terceiro gol saiu aos 46 minutos e teve participação dos dois atacantes. Dessa vez, Raul lançou Higuaín, que finalizou cruzado: 3 a 0.

Com o Real Madrid desligado da partida, o Zurich se lançou ao ataque e reagiu no segundo tempo. Aos 19 minutos, Margairaz converteu cobrança de pênalti. Na jogada, Alphonse simulou ter sido derrubado pelo goleiro Casillas, enganando a arbitragem. No minuto seguinte, Aegerter, após cobrança escanteio, marcou de cabeça o segundo gol do Zurich na partida.

O susto pareceu ter acordado o Real Madrid, que foi ao ataque e conseguiu definir o confronto. Aos 44 minutos, Cristiano Ronaldo contou com falha do goleiro Leoni para marcar o seu segundo gol em cobrança de falta. Aos 49, Guti foi lançado por Kaká e tocou de cobertura, definindo a vitória do Real Madrid por 5 a 2.

O Milan, outro gigante do Grupo C da Liga dos Campeões da Europa, teve mais dificuldade para vencer em sua estreia. A equipe dirigida pelo brasileiro Leonardo conseguiu um importante triunfo ao bater o Olympique Marseille, na França, por 2 a 1.

Apesar de atuar fora de casa, o Milan foi mais ofensivo no primeiro tempo e abriu o placar com Inzaghi aos 28 minutos do primeiro tempo. O Olympique tentou reagir e chegou ao empate com Heinze aos 4 minutos da etapa final. Mas novo gol de Inzaghi, aos 29 minutos, deu a vitória ao time italiano.