Real Madrid vence com dois gols de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo mais uma vez roubou a cena do Real Madrid neste domingo. O português teve grande atuação contra o Málaga, marcou dois gols e ainda foi expulso na vitória por 2 a 0, no Santiago Bernabéu, em partida válida pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Espanhol.

Com a vitória deste domingo, o Real Madrid chegou aos 44 pontos e se manteve cinco atrás do líder Barcelona, que havia vencido no sábado o Valladolid por 3 a 0. O vice-líder ainda se recuperou do tropeço da semana passada, quando perdeu para o Athletic Bilbao por 1 a 0. Já o Málaga se manteve com 17 pontos, na 16.ª colocação, e segue na luta para fugir do rebaixamento.

Antes do início do confronto, o destaque foi o holandês Ruud Van Nistelrooy, negociado com o Hamburgo (Alemanha) no sábado. O atacante recebeu um troféu do presidente Florentino Pérez e tirou fotos com Guti, que ganhou a vaga de Marcelo para o confronto com o Málaga.

Melhor desde o início, o Real Madrid chegou ao primeiro gol aos 35 minutos do primeiro tempo. Em boa triangulação, Kaká recebeu de Benzema e passou para Cristiano Ronaldo só empurrar para as redes. Quatro minutos depois, o português recebeu passe de Guti e completou de voleio, marcando um belo gol.

A equipe madrilenha seguiu melhor na etapa final. Nem mesmo a expulsão aos 20 minutos de Cristiano Ronaldo, que acertou cotovelada no rosto de Mtiliga, mudou o panorama da partida.

Ainda neste domingo, o Getafe confirmou a boa campanha no Campeonato Espanhol e derrotou o Atlético de Madrid por 1 a 0, em casa. Moral marcou ainda no primeiro tempo, em partida que contou com a expulsão do brasileiro Paulo Assunção na etapa final. Com o resultado, o Getafe chegou aos 30 pontos e assumiu a sétima colocação.