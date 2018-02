Real Madrid vence com gol de Robinho O Real Madrid derrotou o Betis por 2 a 0, neste sábado, e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol, com 18 pontos - mas pode ser ultrapassado pelo Osasuna e por outros times que jogam domingo. O primeiro gol da vitória foi marcado por Robinho, em belo chute de fora de área, enquanto Mejía completou o placar. Com a vitória deste sábado, o Real ainda saiu da má fase, depois de duas derrotas seguidas. Mas o técnico Vanderlei Luxemburgo teve trabalho para armar o time de Madri, desfalcado de Ronaldo, Julio Baptista, Zidane e Beckham, todos contundidos. Assim, o lateral Diogo jogou no meio-de-campo, o zagueiro Sérgio Ramos foi volante e Guti ficou encarragedo de armar o ataque, que teve Raúl e Robinho. Jogando em casa, Betis começou melhor e pressionou durante 20 minutos. Mas não marcou seu gol e perdeu força. Do outro lado, o Real não conseguia se organizar, o que tornou o jogo lento e amarrado. Aí, no primeiro chute que deu ao gol, o Real marcou. Aos 29 minutos, Robinho recebeu na entrada da área e bateu colocado, no canto esquerdo: 1 a 0. No segundo tempo, o Betis ainda teve uma chance numa cabeçada de Edu na trave. Mas, logo em seguida, Mejía fez 2 a 0 e garantiu a vitória do Real.