Real Madrid vence com gols brasileiros O Real Madrid teve dificuldade, sofreu com a marcação da Juventus, mas venceu por 2 a 1 o primeiro duelo das semifinais da Liga dos Campeões. A vantagem dos espanhóis foi obtida com gols brsileiros ? Ronaldo, na etapa inicial, e Roberto Carlos, na segunda. No clássico de volta, no dia 14, em Turim, os italianos precisam ganhar por 1 a 0 para se classificarem para a decisão. O Real tentou surpreender a Juventus, ao entrar com formação mais ofensiva. O técnico Vicente del Bosque colocou Morientes no ataque, ao lado de Ronaldo, e Guti no meio-campo, em substituição ao inglês McManaman. A intenção era abrir vantagem em casa, como havia ocorrido nos 3 a 1 contra o Manchester United, nas quartas-de-final. A opção esbarrou no poder da Juve de se defender. Os italianos deixaram claro, desde o início, que não abririam mão da tática de ficar atrás e sair quando possível. O resultado até que foi bom: no primeiro tempo, o time espanhol teve uma chance com Zidane (em cobrança de falta que Buffon defendeu) e na jogada em que Ronaldo tabelou com Morientes e marcou, aos 23 minutos. Sem se abalar, a Juventus ainda empatou, com Trezeguet, aos 45. Os italianos equilibraram o jogo, no segundo tempo, e foram castigados no momento em que estavam até um pouco melhores do que o Real: Roberto Carlos pegou rebote, em cobrança de escanteio, aos 28 minutos, e chutou rasteiro, sem chance para Buffon. Havia quatro jogadores do Real em impedimento ?passivo? e não valeram nada os protestos italianos. O Real ganhou, mas tem um problema. Ronaldo saiu no começo do segundo tempo, com contusão na coxa esquerda. A avaliação fica para esta quarta-feira. Duelo italiano ? As semifinais do principal torneio europeu de clubes prosseguem nesta quarta com um clássico em que contam tradição e rivalidade. Milan e Internazionale se enfrentam no Estádio Giuseppe Meazza, com lotação total ? foram vendidos em poucas horas os 77.049 ingressos disponíveis. Os dois times entram em campo pressionados. Massimo Moratti, presidente da Inter, disse ao técnico Héctor Cúper que ?vencer não é passatempo, mas dever?. Já Carlo Ancelotti tem na competição a possibilidade de reação, depois do fiasco no Campeonato Italiano.