Real Madrid vence e ameniza crise O Real Madrid venceu o Atlético de Bilbao por 2 a 0, neste sábado à tarde, na abertura da sétima rodada do Campeonato Espanhol. Os gols foram marcados somente no segundo tempo, por Raul, aos dois minutos, e Solari, aos 27. O resultado amenizou a crise do Real, que havia vencido apenas um jogo até agora e está em 12º na competição, com oito pontos. A liderança é do Barcelona, que tem 14 pontos e ainda neste sábado enfrenta o Deportivo La Coruña.