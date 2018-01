Real Madrid vence e atacante Raúl atinge marca histórica Mesmo jogando em casa, o Real Madrid sofreu para ganhar do Valencia neste sábado, por 2 a 1, pela 31.ª rodada do Campeonato Espanhol. Um dos responsáveis pelo triunfo do time merengue foi o inglês David Beckham, que saiu do banco de reservas e deu o passe para o segundo gol do seu time. Com o resultado, os anfitriões assumem provisoriamente a vice-liderança da competição com 57 pontos (dois a menos que o líder Barcelona e dois a mais que o Sevilla, terceiro colocado, que jogam amanhã pelo encerramento da rodada). Os visitantes seguem na quarta colocação, com 53 pontos. Mas a principal atração da partida foi o atacante Raúl. O jogador espanhol completou 439 jogos como atleta profissional do Real Madrid e igualou a marca do zagueiro Fernando Hierro, que jogou durante 14 anos no clube. Somente dois jogadores têm mais jogos que o camisa 7 do Real (Santillana, com 461, e Sanchíz com 524). No clube desde a temporada 92/93, Raúl conquistou 13 títulos e é o segundo maior artilheiro da história do clube com 185, um a menos que Santillana. O Real Madrid abriu o placar aos 16 minutos de jogo. Torres fez um belo cruzamento para Ruud Van Nistelrooy. O atacante holandês acertou um ótimo chute de primeira, sem chances para Cañizares. O empate dos visitantes aconteceu no início da etapa complementar. Aos seis minutos, Joaquín cruzou na medida para Fernando Morientes que também bateu de primeira e não deu chance de defesa para Casillas. Aos 27 minutos veio o gol da vitória. David Beckham, que entrou no segundo tempo, bateu falta com precisão e achou Sérgio Ramos na grande área, que de cabeça colocou o time merengue na frente do placar. Depois do gol, o Real passou a administrar o resultado para assumir a vice-liderança do Espanhol. No outro jogo deste sábado, Sávio marcou um dos gols da vitória do Real Sociedad contra o Atlético de Madrid, em casa, por 2 a 0. Com o resultado, o time do atacante brasileiro chegou a 27 pontos e deixou a lanterna da competição para o Gimnàstic, que tem 24 e joga neste domingo contra o Mallorca. Os visitantes continuam com 50 pontos e estão em sexto.