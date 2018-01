Real Madrid vence e diminui diferença O Barcelona continua disparado na liderança do Campeonato Espanhol, mas o Real Madrid conseguiu um alento a uma semana do grande clássico de domingo no Santiago Bernabeu: ganhou fora de casa do Albacete por 2 a 1 e reduziu para nove pontos (69 a 60) sua desvantagem para o Barça, que empatou em casa com Betis por 3 a 3. Faltam oito rodadas para o fim da competição. "Ainda temos esperança. Se ganharmos do Barcelona, ficaremos muito perto deles e ainda faltarão sete rodadas", disse o técnico Vanderlei Luxemburgo. A fase está mesmo brava para Ronaldo. Ele passou mais um jogo em branco - fez apenas um nas últimas 14 partidas, contando compromissos pelo Real e pela Seleção -, mas ontem foi atrapalhado pela arbitragem. Logo aos dois minutos, fez um gol legítimo que foi anulado por Undiano Mallenco. O Fenômeno ainda acertou uma cabeçada na trave e exigiu boas defesas do goleiro Valbuena. O Albacete saiu na frente com um gol de Redondo, mas o Real virou ainda no primeiro tempo com gols de Helguera e Owen - jogou em lugar de Raúl, poupado por causa de dores no pé esquerdo. Luxemburgo perdeu Samuel e Guti para o clássico - ambos cumprirão suspensão -, mas terá de volta Zidane e Beckham. Completando a rodada, o Atlético de Madrid goleou o Mallorca por 4 a 0, com três gols de Salva e um de Fernando Torres, de pênalti. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Paulista 2005.