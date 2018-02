Real Madrid vence e dispara na liderança do Espanhol

Com um gol do holandês Ruud van Nistelrooy no início do segundo tempo, o Real Madrid bateu o Athletic de Bilbao para manter a liderança do Campeonato Espanhol, que chega à 15.ª rodada. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Com este triunfo, o Real alcança os 35 pontos e abre uma vantagem de sete sobre o Barcelona, que amanhã enfrenta o La Coruña com Ronaldinho Gaúcho como titular. O único gol desta partida saiu aos nove minutos do segundo tempo, dos pés do artilheiro holandês Van Nistelrooy, mas o Real desperdiçou boas chances para ampliar o placar, uma delas numa bela cobrança de falta do brasileiro Júlio Baptista, que busca espaço na equipe. Após o susto do gol sofrido, o time basco passou a pressionar, mas não criava oportunidades para chegar ao empate e, quando finaliza, o goleiro do time merengue, Casillas, estava atento e bem posicionado para defender.