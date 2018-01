Real Madrid vence e Milan perde em casa Real Madrid e Milan tiveram destinos diversos nesta quarta-feira na Liga dos Campeões. Os espanhóis ganharam do Partizan por 1 a 0, com gol de Raúl impedido, e dispararam na liderança do Grupo F com nove pontos. Os italianos, que detêm o título continental, perderam em casa por 1 a 0 para o Brugges e caíram para o segundo lugar no Grupo H, com 4. Manchester, Ajax, Chelsea, Porto, Stuttgart e Sparta também se deram bem, numa rodada em que não houve empates. O Real jogou bem mais do que o Partizan, que teve no goleiro Pantic seu destaque no Estádio Santiago Bernabéu. Mas a vantagem foi garantida aos 38 minutos do primeiro tempo, em cobrança de escanteio concluída com leve toque de cabeça de Raúl, embaixo do gol, totalmente na banheira. O espanhol até deu uma olhada para o bandeirinha, antes de comemorar. Com este resultado, o Real se junta à Juventus como únicos times com pontuação total, depois de três rodadas. O Porto passou à vice-liderança do Grupo F, agora com 4 pontos, depois dos 3 a 2 no Olympique (3), em Marselha. Maniche, Derlei e Alenitchev marcaram para os portugueses; Drogba e Marlet descontaram para os franceses. O Partizan é o lanterna, com 1. O Milan sofreu a primeira grande decepção em casa, com o 1 a 0 para o Clube Brugges, no San Siro. O peruano Mendoza, aos 33 minutos, foi o autor da proeza que deixou os belgas com 4 pontos, ao lado dos italianos. O Ajax saltou para a liderança (6), do Grupo H, ao fazer 1 a 0 no Celta (2), em Amsterdã, gol de Ibrahimovic. Manchester United e Stuttgart se firmam como forças no Grupo E, com 6 pontos. Os ingleses visitaram o Rangers, em Glasgow, e venceram por 1 a 0, gol de Phillipe Neville logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Os alemães receberam o Panathinaikos e fizeram 2 a 0 ? Szabics e Soldo. O time escocês tem 4 pontos e os gregos, 1. O Grupo G está muito equilibrado, após os resultados desta quarta-feira. A liderança agora é do Chelsea (6 pontos), que não vacilou contra a Lazio e venceu por 2 a 1, em Londres. Os italianos (4 pontos, como o Sparta Praga) saíram na frente, com gol de Simone Inzaghi aos 38 minutos do primeiro tempo. A reação britânica veio na etapa final, com Lampard aos 12 e Mutu aos 20. O Sparta recebeu o Besiktas (3 pontos) em Praga e também ganhou por 2 a 1. Zelenka e Poborsky marcaram para os checos; Pancu diminuiu.